マリノス３発「やっと勝ったああああ！」待望の今季初勝利にファン歓喜「勝ち点０から脱出」「最後ヒヤヒヤした」
４戦目にして初白星だ。
横浜F・マリノスは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、東京ヴェルディとホームで対戦した。
開幕３連敗だった横浜FMは、東京Vを相手に45＋４分に谷村海那の得点で先制。後半に入り、47分に遠野大弥、２分後に山根陸がネットを揺らす。その後、69分、90＋１分に失点も、最後までリードを守り抜き、３−２で競り勝った。
ようやく掴んだ勝点３。ネット上では「やっと勝ったああああ！」「勝ち点０から脱出できて良かった」「なんとか勝った」「でも最後ヒヤヒヤした」「何より勝ったのが全て！」「次こそクリーンシートで」といった声があがっている。
オリジナル10対決で、ようやく歓喜に包まれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
