マリノス３発「やっと勝ったああああ！」待望の今季初勝利にファン歓喜「勝ち点０から脱出」「最後ヒヤヒヤした」

マリノス３発「やっと勝ったああああ！」待望の今季初勝利にファン歓喜「勝ち点０から脱出」「最後ヒヤヒヤした」