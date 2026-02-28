「業務に集中して欲しい」三崎優太氏、秘書のX投稿に苦言。「パワハラされたら暴露されちゃいそう」
元青汁王子こと実業家の三崎優太さんは2月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。秘書の投稿を引用し、苦言を呈したところ、反響が寄せられています。
【投稿】秘書に苦言
三崎さんは、その投稿を引用し「え、秘書がいつのまにかX始めてる」とコメントしました。しかし、続けて「個人的にはXはしなくていいから、業務に集中して欲しい。ただでさえ、人手が足りないから」と苦言を呈しています。
この投稿には「今どき、Xはダメとかないでしょ？」「パワハラされたら暴露されちゃいそう」「そう言いながらも引用ポストされてるところ見るとお優しいんですね！」「絶対やらせてるやんw」「三崎さんの表と裏側が見えてグットです」「BANリスクあるのと、本アカまで影響を及ぼす可能性あるので本当に気をつけてくださいね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「え、秘書がいつのまにかX始めてる」同日、三崎さんの秘書であるますこちゃんは「はじめまして 今日からこのアカウントを、三崎の秘書のますこが運用します」「派手ではないけれど、誰かの覚悟のすぐ隣にいる仕事をしています 現場の温度を、そのまま届けます」などとつづり、自身の写真とともに公開。
「ますこちゃん大好き」三崎さんから厳しいコメントをされてしまったますこちゃん。しかし投稿には、ファンから「ますこちゃん大好き」「派手じゃないけど重要なポジションって、本当に尊い」「可愛いだけじゃなくて知的で素敵な方だなぁ」など温かいコメントが多く寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
