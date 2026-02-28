【脳トレ】「16×2.5」を即答できる？ 「半分と2倍」の法則を知っていれば簡単に答えが出せるかも
数字のバランスを整えて解く「脳トレ算数クイズ」！
小数が苦手な人でも、コツをつかめば算数がパズルのように楽しくなります。ぜひ挑戦してみてくださいね。
16 × 2.5 = □
ヒント：8 × 5 もしくは 4 × 10！
▼解説
この問題は、一方を2倍し、もう一方を2分の1にすると一瞬で解けます。「2.5」という中途半端な数字を、計算しやすい整数に変えてみましょう。
16 × 2.5
＝ (16 ÷ 2) × (2.5 × 2)
＝ 8 × 5
＝ 40
さらに工夫すると、もう一度同じ操作をして、
＝ (8 ÷ 2) × (5 × 2)
＝ 4 × 10
＝ 40
このように、掛け算は「片方を半分にして、もう片方を2倍にしても答えは変わらない」という性質があります。「.5」や「5」がつく数字が出てきたら、この「2倍」の魔法を思い出してみてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
