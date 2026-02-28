小数が入った掛け算「16×2.5」。片方の数字を「半分」、もう片方は「2倍」にするだけで、驚くほど簡単な計算に早変わりします。ヒントを参考に、10秒以内を目指して挑戦してみましょう！

数字のバランスを整えて解く「脳トレ算数クイズ」！

小数が苦手な人でも、コツをつかめば算数がパズルのように楽しくなります。ぜひ挑戦してみてくださいね。

問題：計算の答えは？

次の計算の答えを、暗算で考えてみましょう。

16 × 2.5 = □
ヒント：8 × 5 もしくは 4 × 10！

正解：40

正解は「40」でした。

▼解説
この問題は、一方を2倍し、もう一方を2分の1にすると一瞬で解けます。「2.5」という中途半端な数字を、計算しやすい整数に変えてみましょう。

16 × 2.5
＝ (16 ÷ 2) × (2.5 × 2)
＝ 8 × 5
＝ 40

さらに工夫すると、もう一度同じ操作をして、
＝ (8 ÷ 2) × (5 × 2)
＝ 4 × 10
＝ 40

このように、掛け算は「片方を半分にして、もう片方を2倍にしても答えは変わらない」という性質があります。「.5」や「5」がつく数字が出てきたら、この「2倍」の魔法を思い出してみてくださいね！

