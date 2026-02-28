¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é1ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬3²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¡ÊÑ²½µå¤ËÄ¾µå¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¥¥ìÈ´·²¤ÇÂÇ¼ÔËÝÏ®¡¡°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤â¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤¹¡Ò¥µ¥à¥¹¥óÀï¡Ó
¡þÎý½¬»î¹ç µð¿Í-¥µ¥à¥¹¥ó(´Ú¹ñ)¡Ò28Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ó
µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£3²ó¤òÅê¤²¡¢ÂÇ¼Ô9¿Í¤ËÂÐ¤·°µ´¬¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹ÅçÀï¡¢ÃæÆüÀï¤ËÂ³¤¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×3»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£µð¿Í¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿6²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ç»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¸åÂ³ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤È¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÅê¤²½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯7²ó¤ÏÁê¼ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈÂÐÀï¡£3ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï½éµå¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ìÂç¤¤Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î1¥¢¥¦¥È¡£4ÈÖ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥Ç¥£¥¢¥ºÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¶¯µ¤¤ËÆâ³Ñ¤ØÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢µÍ¤Þ¤é¤»¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿5ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¢¤È¹â¤á¤Ë¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤³¤³¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ°µ´¬¤Ï8²ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÊÑ²½µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤½¤Î¸å¡¢Ä¾µå¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅê¤²¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤È¤·¤¿¤¢¤ÈÊÑ²½µå¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ÏÊÑ²½µå¤ÇËÝÏ®¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤Ë±Ô¤¤Ä¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¥Åê¤Ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤ò¹âÄã¤ËÅê¤²Ê¬¤±ÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³ÑÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¸«»ö¡¢3²ó¤òÂÇ¼Ô9¿Í¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µå¿ô¤Ï40µå¡¢Ìµ»à»Íµå¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢4Ã¥»°¿¶¤È¥ë¡¼¥¡¼¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£