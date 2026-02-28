■フリースタイルスキー モーグル・ワールドカップ（W杯）2026富山なんと大会（28日、富山県南砺市たいらスキー場）

フリースタイルスキー・モーグルW杯が富山県で開催され、男子ではミラノ・コルティナオリンピック™の銅メダリスト・堀島行真（28、トヨタ自動車）が75.63 点で3位に入った。女子では、同五輪4位入賞の冨郄日向子（25、多摩大学スキークラブ）が2位に入り、日本勢男女が表彰台入りを果たした。

富山県では初開催となったモーグルのW杯に、ミラノ五輪の男子モーグルで2大会連続となる銅メダル、デュアルモーグルで銀メダルと2つのメダルを獲得した堀島、デュアルモーグル4位入賞の島川拓也（27、日本仮設）、女子モーグルで4位入賞を果たした冨郄日向子（25、多摩大学スキークラブ）らオリンピアンが出場した。

16人で争われた男子の決勝1回目。上位6位以内に入れば決勝の2回目に進むことができる。日本の男子は6人が出場したが、堀島が76.20点で3位。高校3年生の藤村一慶（18、北海道ニセコ高）が77.77点のトップで2回目に進んだ。

決勝の2回目。堀島はフィニッシュした瞬間、左腕を突き上げ、75.63点をマークし3位に入った。1回目でトップの得点を叩き出した藤村だったが、2回目では転倒してしまい、表彰台入りはならなかった。

日本女子は7人が出場したが、冨郄が72.91点で3位に入り唯一決勝の2回目に進出した。冨郄は、第1エア、第2エアともきれいに決めて、リズムにのった素早いターンで滑り降り、75.31点をマークし2位に入った。

冨郄は24日に自身のSNSで「今シーズンをもってモーグル競技から引退することを決断いたしました」と発表。残りは今大会と3月の全日本選手権。冨郄は「最後まで全力で駆け抜けます。まずは久しぶりの日本でのワールドカップが本当に楽しみです」と記した冨郄は、6年ぶりの日本開催となったW杯で2位と結果を残した。

＊写真は堀島行真選手

