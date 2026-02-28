ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が２８日、都内で行われた声優を務めるアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の公開記念舞台あいさつに日向坂４６の小坂菜緒と藤嶌果歩らと出席した。

作品についてＭＣが登壇者に質問する中、順番で声をかけられた光一はなぜか驚いた様子でビクッと反応。「私にとってこの時間（午前１１時）は、まだ早朝なもので」と明かし、観客を笑わせた。出演について、周囲の反応を聞かれると「後輩にアニメ好きがとても多い」とし「（Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の）宮田（俊哉）に会った時は、前のめりで『「転スラ」やるんすよね！』ってすごい勢いで言われた」と振り返った。

今作は“絆”が特に描かれているとし、声優・岡咲美保、泊明日菜、大西沙織は３人で、小坂と藤嶌は２人で収録をしながらそれぞれ「絆が深まった」としみじみ。このやりとりを聞いていた光一は「なんか楽しそう。私は一人きりでの収録でしたが」と恨み節。共演者たちを慌てさせていた。また作品タイトルにちなみ「○○だった件」のフリップトークでは「４７歳だった件」と回答。「今年の誕生日で４６歳になったと思っていたら、最近４７歳だということを知った。でも同世代に話したら『あるある』だと共感していた」と衝撃の発言でわかせていた。