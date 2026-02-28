開店と同時に多くの人でにぎわった総菜売り場。デジタルサイネージも設置されている＝２７日、トライアル西友武蔵新城店

トライアルホールディングス（ＨＤ、福岡市）は２７日、県内初となる総合スーパー西友との新業態店を川崎市中原区にオープンした。両社の強みを生かし、生鮮食品や総菜を大幅に拡充。集客増を図る。

一時休業していた「西友武蔵新城店」を刷新。この日から「トライアル西友武蔵新城店」となり、午前９時の開店前には１８０人超の行列ができた。

売り場構成は西友時代と大きく変えておらず、商品は全４フロアで約２万８千点。食パン（６枚１０５円）などトライアルの低価格のプライベートブランド（ＰＢ）商品のほか、西友の人気ＰＢ「みなさまのお墨付き」シリーズを提供する。レジ機能付きの買い物カート「レジカート」や、館内の音声と連動し、できたての総菜を表示するデジタルサイネージ（電子看板）を導入。買い物客はお目当ての商品を次々にショッピングカートへ入れていた。

トライアル西友を運営するＳＴリテールの出口直樹社長は「商圏は非常にポテンシャルが高く、単身世帯の男性客が多い印象。売り上げをＶ字回復させたい」と意気込んだ。県内２号店は「西友二俣川店」を刷新し、４月中旬の開業を予定している。