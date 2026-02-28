元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、27日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。還暦を祝ってもらった心境を語った。

番組では還暦を迎えた一茂が赤いちゃんちゃんこを着た写真が公開され、一茂は「ちゃんちゃんこも着る気はなかったんですよ。これ木梨憲武さんから送られてきて。過去に、一番最初に水谷豊さん。で、藤井フミヤさん。ノリさんが着て、ヒロミさん。昨年かっちゃん、勝俣（州和）さんが着て回ってきたものなので。送られてきて着ないっていうのも失礼にあたるんで。代々みなさん着てるから、着させていただいて。後日木梨さんと安田成美さんにもお祝いをしていただいて」と語った。

一茂は「自分の中で気を使わせるのが本当に嫌で、やってもらわない方が気が楽なんだけど、やってもらうと、やっぱりいいね…」としみじみ語った。

高嶋ちさ子は「やらなきゃまずかったね、我々も。悪いことしたね」と話すと、一茂は「いいんですいいんです、逆に気遣わせちゃうから。本当にしなくていいし」と焦る様子で語った。

サバンナの高橋茂雄は「前はね、『何もしていらない』みたいなことをおっしゃってました、番組で」と語った。

高嶋は「うのみにしちゃった。ちょっとまずかったね、私たち」と一茂をイジり、スタジオの笑いを誘った。