「THE W」優勝芸人、街中でのすっぴんショットに反響続々「お肌ツヤツヤ」「遭遇したかった」
【モデルプレス＝2026/02/28】お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。街中でのすっぴんショットを披露し、話題となっている。
【写真】「THE W」優勝芸人「お肌ツヤツヤ」すっぴん姿
稲田は「化粧するの忘れた！」とつづり、素顔の自撮り写真を公開。紅しょうががモデルを務めるキャンペーンの巨大な広告をバックに、ピースサインを決める様子を披露した。そのポスターには「春のおしゃれはメイクからやでー！」とキャッチコピーが入っている。さらに、別の場所でのショットも投稿し、自身が写っている巨大なポスターをバックに「大きいぞ！」と驚きを伝えた。
この投稿には「お肌ツヤツヤ」「遭遇したかった」「すっぴんでも肌が綺麗で羨ましい」「春のおしゃれはメイクからやで、と言いつつすっぴん」「爆笑しました」「メイクなしでも美しい」「稲田さん、最高です」「なんかめちゃくちゃカッコいい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
