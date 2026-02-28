レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈「ぎりっぎりで免許更新」3年前＆現在の証明写真比較公開に「美しさが異次元」「全く変わらない若々しさに驚き」
【モデルプレス＝2026/02/28】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が2月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。更新したばかりの運転免許証の写真を公開し、注目を集めている。
【写真】人気芸人の43歳美人妻「美しさが異次元」3年前＆現在の証明写真
2月1日生まれの住谷は「ぎりっぎりのぎりっぎりで免許更新」と、更新した運転免許証と3年前の免許を並べた写真を投稿。「次は2029年」と次回の更新時期を記し、現在の金髪ヘアと3年前の暗髪ヘアという、異なる雰囲気の証明写真を披露した。また、「わたし10数年前に免許失効してて、取り直したことあるから みんな更新はちゃんと行ってね」と注意を促した。
この投稿に、ファンからは「運転免許証なのにこの美しさは異次元」「3年前から全く変わらない若々しさに驚き」「金髪も暗髪も似合ってる」「ほんとギリギリ、間に合ってよかった」「免許失効の過去に親近感わきます」といった声が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆住谷杏奈、免許証の比較ショットを公開
◆住谷杏奈の投稿に反響
