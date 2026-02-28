俳優のディーン・フジオカが、フジテレビ系の新ドラマに主演することを報告した。

２８日に自身のインスタグラムを更新し「４月８日（水）２２時スタート フジテレビ新水１０ドラマ『ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ』で主演を務めさせていただきます。変わり者の天才法医学者・水沢真澄」と伝えた。

「“ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ”それは、亡くなった方を『かつて誰かに愛されていた存在』として呼ぶ言葉です。真摯に、でも柔らかく。丁寧に向き合っていきます。ぜひ見届けてください」と呼びかけた。

同作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、遺された痕跡を手がかりに隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリー。約６年半ぶりのフジ連ドラ主演となるディーンは、天才法医学者を演じる。

そのビジュアルも公開され、ディーンはふわふわのパーマヘア。前髪も新鮮だ。ネット上では「前髪あり、若い」「前髪 かわいい」「ふわふわの無造作ヘアスタイル」「パーマヘア可愛いです」「このヘアスタイルも素敵」「最新の髪型はモジャやな」「いつの間にこの髪型に」「いつのまにナチュラルパーマヘアだったんだ。このビジュでラブコメないの！？嘘でしょー」と雰囲気ガラリに注目。

また「今、めざまし土曜日をボーっとみてたらディーンさんが座長のドラマがさらっと流れて目が覚めたぁー」といった声も寄せられた。