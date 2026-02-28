◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第４節 横浜ＦＭ３―２東京Ｖ（２８日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで東京Ｖを３―２で下し、開幕４戦目で今季初勝利を挙げた。

Ｊリーグ開幕カードで「クラシコ」と銘打たれた一戦。立ち上がりから一進一退の展開が続き、前半３０分にエリア内で横浜ＦＭのＦＷ谷村が東京ＶのＤＦ井上に倒されてＰＫ判定となったが、ＶＡＲのチェックで先に谷村のファウルがありＰＫなしの判定に。それでも、前半アディショナルタイム４分に左からのクロスをＤＦ井上の頭での折り返し、ＦＷ谷村が押し込んで今季初ゴールとなる先制点を決めた。チームにとっても２戦ぶりのゴールで前半を１―０で折り返した。

後半２分にはＦＷクルークスの右ＣＫをＦＷ遠野が豪快な左足シュートをたたき込んで２―０。さらに同４分にはＭＦ山根がミドルシュートを決めて３―０にリード広げた。

それでも開幕から３連勝中で首位の東京Ｖは後半２４分にＦＷ染野が頭で２戦ぶりの今季２点目を決めて２点差に迫る。さらに後半４６分にもＤＦ吉田が直接ＦＫをたたき込んで１点差に迫る。

それでも最後はリードを守り抜き、横浜ＦＭが３―２で勝利。東京Ｖの連勝は３で止まった。