俳優の窪塚洋介（46）が28日、自身のインスタグラムを更新。チャリティゴルフイベントに参加し、ゴルフ界のレジェンドや芸能人、元アスリートらと豪華オフショットを公開した。

「@pgm.official @accordia_golfご招待頂き沖縄のチャリティゴルフイベントに参加させて頂きました」と報告。「ゴルフレジェンドや男女プロ、著名人、運営幹部,運営スタッフとの交流で、その歴史や思い、願い、アイデア、悩み、楽しみを学び、またもっとゴルフが好きになったみたいです」とつづった。

豪華メンバーとのオフショットも公開。レジェンド・青木功さんとのツーショットのほかに橋本マナミ、高島礼子らとのツーショットも披露。元バドミントン日本代表の潮田玲子、元バレーボール日本代表の狩野舞子、レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん、元サッカー日本代表の内田篤人さん、有村智恵プロ、西岡徳馬、稲村亜美らとの集合ショットも投稿した。

「ホテルはオープン前のPGMホテルリゾート沖縄に泊めて頂きましたが、ゴルフ場の目の前でめちゃいい感じ。久々の沖縄はゴルフ三昧。今日は男女ペアのベストボールで行われるプロの試合を観戦」と振り返った。

フォロワーからは「凄いメンツ」「すごい」「いいな」などの声が寄せられた。