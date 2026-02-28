みなさんは、カーライフに関するコストについて、どのように感じていますか。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、4割弱が「車の維持費が家計を圧迫している」と回答したことがわかりました。では、車の維持費が家計を圧迫していると感じる人が多いのはどの都道府県なのでしょうか。



【調査結果を見る】「車の維持費が家計を圧迫している／自動車関連の税金に不満がある」人が多い都道府県ランキング

調査は、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳〜69歳の男女4700人（各都道府県 男女×年代均等）を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



調査の結果、カーライフに関するコストについて、「車の維持費が家計を圧迫している」と答えた人は全体の37.9%、「圧迫していない」は19.2%、「どちらともいえない」は42.9%となり、車の維持費が家計に重くのしかかっていると感じている人は少なくないことがわかりました。



また、「自動車関連の税金に不満がある」とした人は48.1%、「不満はない」は14.3%、「どちらともいえない」は37.6%と、自動車関連の税金に対し納得していない人が多い結果となりました。



「車の維持費が家計を圧迫している」と答えた人を都道府県別にみると、1位「秋田県」（50.0%）、2位「鳥取県」（49.0%）、3位「宮城県」（48.0%）がTOP3にランクイン。



また、「自動車関連の税金に不満がある」とした人が多い都道府県では、1位「栃木県」（61.0%）、同率2位「群馬県」「愛知県」「兵庫県」（いずれも57.0%）という結果になりました。



◇ ◇



【出典】

▽アクサ損害保険株式会社