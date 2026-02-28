池村寛世が「63」で5差5位浮上 片岡尚之9位、河本力ら13位
＜ニュージーランドオープン 3日目◇28日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会。その第3ラウンドが終了した。
【写真】池村寛世と奥様の琴音さん
池村寛世が8バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。日本勢最上位となるトータル13アンダー・5位タイに浮上した。片岡尚之はトータル12アンダー・9位タイ。河本力、木下稜介、米澤蓮はトータル11アンダー・13位タイにつけた。昨季のアジアンツアー年間王者・比嘉一貴はトータル6アンダー・41位タイで最終日を迎える。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）で、優勝賞金は33万4800ニュージーランドドル（約3100万円）。今大会の最上位者（有資格者を除く）には、今年の「全英オープン」出場権が与えられる。
