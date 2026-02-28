◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

日本代表「侍ジャパン」は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。前日の中日戦の9回に緊急降板した大勢投手（26＝巨人）が球場入りした。

9回のマウンドに上がったのは大勢（巨人）。2死一塁から左前打を許し、三塁ベースカバーに入るそぶりを見せた後、右足をストレッチし、顔をしかめた。その後トレーナーと話すとベンチに引き揚げ、わずか13球で緊急降板となった。試合後に右ふくらはぎをつった症状だったと明かし「ふがいない。（違和感は）ベースカバーの時ではなくて、投げていた時です。注目される大会（前の壮行試合）でマウンドを降りてしまったというのは、本当に情けない。いろんな人に迷惑をかけた」と語っていた。

大勢はこの日、第2便のバスで球場に到着。歩いて球場入りする姿は、前日の影響は感じられなかった。

試合に備えたチームバスの第1便は午後2時29分に到着。バスを降り、最初に球場に入ってきたのは大谷だった。バッグを左肩にかつぎ、キャップのつばを後ろにしてかぶった姿で「一番乗り」。鈴木、近藤、牧らも同じバスで球場入りした。入り口には大谷を一目見ようと、前日よりさらに多くのファンが集結。「大谷さ〜ん！」「大谷さん、こっち向いて〜！」などの声が飛び交った。