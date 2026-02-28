昨年のNHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」でチーフ演出を務めた柳川強氏が27日、自身のSNSを更新。退局し、フリーとなることを報告した。

「【ご連絡】今日をもちまして、長年いた放送局（NHK）を辞めて、フリーとなります！」と報告。

「NHKのドラマを創るに際してお世話になったスタッフ・キャスト、そしてその関係者の皆さんには、この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございます！」と感謝を記し、「しかし、別に仕事自体を辞める訳ではありません。今後ともお世話になります！」と続けた。

「朝ドラ『あんぱん』『花子とアン』や、戦争関連ドラマ『鬼太郎が見た玉砕』『最後の戦犯』など、『返還交渉人』『風よあらしよ劇場版』と映画展開したもの、他にも数々の思い出に残る作品があります」と回顧し、「それらを糧に、今後も社会と人間を描きたい。大きな組織では出来なかった事に挑戦もしたい。そんな事を考えております」と抱負を記した。

「『今まで』を振り返ると共に、『今後』を見据えて、どんなものを作っていくか？トライしていくか？考えていきたいと思います」とし、「今日の所は、ご報告まで。今後とも、よろしくお願いします！」と結んだ。