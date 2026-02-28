¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡ÖËþÂ¤Ç¤¤ëµå¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡º£µ¨½é¼ÂÀï¤Ï1²óÌµ¼ºÅÀ
µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥óÁê¼ê¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¢3¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£º¸ÂÇ¼Ô3¿Í¤ò¤¤Ã¤Á¤êÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤äÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î½¤Àµ¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ºÌµ»ö¤ËÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤¤¤¤È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤³ÎÇ§¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µåÂ®¤Ïµå¾ì¤ÎÉ½¼¨¤Ç148¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡ÖµåÂ®¤Ã¤ÆÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¤Î¥·¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¤µ°Æ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¾¯¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ëµå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì°Â¿´¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¤ÎÀ®ÀÓ¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¡£1·³¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¥ß¥¹¤Î1µå¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¢¤È4»î¹ç¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³«Ëë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£