矢田亜希子、美脚際立つ黒タイツ×レザージャケットのスタイリッシュプラベコーデ披露「着こなし完璧」「憧れの大人の女性」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の矢田亜希子が2月27日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュなコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳美人女優「憧れの大人の女性」美脚際立つ黒コーデタイツ
矢田は「お友達とフカヒレ食べた日」とつづり、外出中のプライベートショットを複数枚投稿。黒のレザージャケットにグレーのプリーツミニスカート、黒のタイツ、レザーのロングブーツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、タイツに包まれた美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「レザージャケットの着こなし完璧」「変わらない美しさ」「憧れの大人の女性」「上品でスタイル良くて尊敬」「お洋服のセンスがいつも素敵」「大人の魅力」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳美人女優「憧れの大人の女性」美脚際立つ黒コーデタイツ
◆矢田亜希子、スタイリッシュなタイツ×レザージャケットコーデ披露
矢田は「お友達とフカヒレ食べた日」とつづり、外出中のプライベートショットを複数枚投稿。黒のレザージャケットにグレーのプリーツミニスカート、黒のタイツ、レザーのロングブーツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、タイツに包まれた美しい脚のラインが際立っている。
◆矢田亜希子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レザージャケットの着こなし完璧」「変わらない美しさ」「憧れの大人の女性」「上品でスタイル良くて尊敬」「お洋服のセンスがいつも素敵」「大人の魅力」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】