【WBC経験者インタビュー】#1

【侍Jインタビュー】宮城大弥が激白した！ 大谷翔平にタメ口の顛末、兄貴分の山本由伸、オリックス愛

城島健司（ソフトバンクCBO／49歳）

2009年の第2回WBCで、扇の要として侍ジャパンを世界一に導いたのが、ソフトバンクの城島健司チーフベースボールオフィサー（CBO=49）だ。当時はマリナーズの捕手として出場。攻守で存在感を発揮した。第1回大会で指揮を執ったソフトバンクの王貞治監督（現球団会長）とのエピソード、今回ソフトバンクからNPB最多となる9人を派遣するリスクなど、大いに語った。

◇ ◇ ◇

──「侍ジャパン」からは前回大会に続き、近藤健介、周東佑京、牧原大成が、そして松本裕樹が初めて選出され、他国ではキューバ代表にモイネロが選ばれるなど、最多の9人が出場する。

「組織として誇らしいことじゃないですか。（孫正義）オーナーには『世界一のチームをつくりなさい』と言われていますから」

──確かにソフトバンクには世界中の選手が在籍している。

「キューバ、台湾、ニカラグア……ワールドワイドにいろいろな国の選手を入れて世界一を目指しています。日本とか生え抜きとか一切関係ない。僕らが目指しているチームづくりにおいて、この9人はすごくいいメッセージになります」

──代表選手が多いと、WBC終了後のシーズンで反動が出る可能性も。

「3月にWBCがあって、その後にシーズンが始まることは分かっています。WBCの反動で調子が上がりません、なんて選手は代表に選ばれないでしょう。そんな志の低い選手はうちにはいません」

──WBCはどんな大会？

「普段野球を見ない人も見るビッグイベント。少子化やスポーツの多様化で野球人口が減っている中で、僕らはチームをつくって大きくしなきゃいけない。時代の流れと逆のことをしている。国際大会なくしてスポーツの繁栄はあり得ない。だから、WBCは野球人口を広げるという意味でも、すごく大きな大会。協力しない手はないわけです」

──2009年の世界一メンバー。重圧はすごかった？

「夜眠れなかったり、試合前にえずくこともありました。最初は一軍の試合、オールスター、日本シリーズ……。緊張ってだんだん慣れていくものなんです。でも、WBCでいつもと違う精神状態になって、自分にまだ伸びしろがあったんだと気付かせてもらい、視野が広くなりました」

──WBCに出場する際の心構えは？

「日本代表に選ばれたのは、何かを持っているから。最後は自分の技術を信じるしかない。WBCを戦うと最終的に『私は〇〇のプロだ』と言えるようになって帰ってきます」

──〇〇のプロとは？

「自分はなぜ代表に選ばれているのか。例えば肩や足っていうのを明確に言えるようになる。ここぞの時に準備できるようになる。極限の緊張感の中、それが分かっていないと、すがるものがないんです」

師匠・王貞治氏が侍Jを率いた第1回大会は…

──06年の第1回大会で日本代表を率いたのは、強固な師弟関係にあるソフトバンクの王貞治監督だった。

「選ばれたら出たいと思っていましたけど……」

──当時は前例のない捕手としてのメジャー挑戦1年目（マリナーズ）だった。城島さんのことを思った王監督からは、出場の意思を問われることはなかったそうだが。

「『メジャー1年目でキャッチャーだし、投手を覚える時期だから今回はそっちを優先しなさい』と言われました。だから、次（09年大会）は絶対に出ようと」

──今思えば、日本代表の初代監督は「世界の王」以外にあり得なかった。

「王会長に依頼があった時は、1回で終わってしまうかもしれないし、どんな大会になるか分からなかった。でも『どうなるか分からないからこそ、自分が監督をやらなきゃいけない。こういう素晴らしい大会を未来に続かせるためにも、私がやらなきゃいけないんだ』って力説されていました」

──確かに第1回大会後に多くの改善点が出た。

「会長は『サッカーの最初のワールドカップ（1930年）は13チームで始まった』と。『今は世界一のスポーツイベントになっているだろう』と」

──先見の明があった。

「会長は自分の口では言わないけど、WBC（今回で6回目）が大きな大会になっていることをすごく喜ばれていると思う。僕は1回目の監督を受けた時のことを知っているので、誇らしく思いますよね」

──出場した09年大会以降のWBCは？

「僕は12年で現役を引退したので、次（13年）の山本浩二監督の大会から、仕事なしの完全プライベートで、米国ラウンドを現地で見ています。小久保裕紀監督（17年大会）の時も前回（23年）も、準決勝と決勝を観戦しました。今回も仕事は全く抜きで見に行きます」

──仕事はしなくていい？ 米国へは自腹？

「仕事もって言われたけど、会社のお金を使って行くと、当たり前だけど仕事をしなきゃいけない。うちの選手のことだったり、よそのチームのあの選手いいなとか……。でも、それはしたくない。純粋にイチ日本国民として応援したいので、自腹で行きます。それだけは4年に1度の楽しみなので。リフレッシュして帰ってきたら、ちゃんと仕事しますよ（笑）」

（聞き手=増田和史／日刊ゲンダイ）

▽城島健司（じょうじま・けんじ） 1976年6月8日、長崎県生まれ。別府大付高（現・明豊）から94年ドラフト1位でダイエー（現ソフトバンク）入団。99年は全試合出場で球団初のリーグ制覇、日本一に貢献。その後も「打てる捕手」として黄金期を支えた。2006年にFAでマリナーズに移籍。捕手としてレギュラーとなり、18本塁打。10年に阪神で日本球界復帰。12年に現役引退。20年からソフトバンクの会長付特別アドバイザーとして球界に復帰。25年からCBO（チーフベースボールオフィサー）に就任した。