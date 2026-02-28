【山粼武司 これが俺の生きる道】番外編

【俺の生きる道】懇意の先輩・山本昌さんは努力の天才 他人の評価に我関せず「自分は自分のことをやればいい」

1月末、俺の携帯電話に知らない電話番号から着信があった。

「今年こそ優勝を狙いたいんです。そのために本塁打を増やしたい。だからその極意を選手に教えてもらえませんか」

声の主は新庄剛志。日本ハムの監督だった。現役時代は個人的な付き合いはなかった。少し前までなら、中日か楽天の指導者以外なら断っていたかもしれないが、最近は気を使わないようになった。

とはいえ直前のオファーだけに、「日程の調整もあるから1日だけ考えさせてくれ」と電話を切った。すでに韓国プロ野球「SSGランダース」の臨時コーチや講演会で2月はスケジュールがびっしり。「3日間だけでも」と言われ、引き受けることにした。YouTubeで事前に打者全員分の映像を見て沖縄に飛んだ。清宮幸太郎は1本足打法で体重をしっかり軸足に乗せて打つタイプ。だから母指球への意識が重要だと思った。

「軸足が早くほどけてしまったらもう負けだよ。親指でぐっと地面をしっかり食いつかせないと、あっという間に前に出されちゃう。そこを意識してやったらどう？」

清宮には配球についても聞かれた。意外といったらなんだが、狙い球を絞って打つタイプらしい。俺の恩師・野村克也監督に教わった「若いカウントの時は2段階でヤマを張る方法」を教えた。

新庄監督からは「ホームランバッターの極意を教えてほしい」と依頼されたが、安打の延長が本塁打。「飛ばす=強いスイング」となりがちだけど、オーバースイングになっては確率が落ちる。

3日間だけではあるが、初めてプロ野球のコーチをやって感じたのは、本当に大変ということだ。

そういえば、指導初日の10日、伊原春樹さんに会った。

「おお、武司、臨時コーチやっとるらしいな」と声をかけられて22年ぶりの握手。「中日のルーキー、中西（聖輝）は前からいいと思っていたんだ。あの選手は活躍すると思う」「そうですか」なんて、仲の良い評論家仲間みたいな会話をした。この3日間で多くの収穫があったが、一番はオリックス時代に衝突した伊原さんと22年ぶりに言葉を交わしたことかもしれない（笑）。

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

伊原氏との“壮絶な確執”について複数回によって語られた回は、日刊ゲンダイDIGITALで3/14（土）から順次公開予定。気になるファンは要チェックだ。