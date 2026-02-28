【小林至教授のマネーボールQ&A】#18

【マネーボールQ&A】「ずるい」の声が噴出するドジャース“後払い契約連発”は経営悪化の火種になりうるか

【Q.】2月1日に始まったプロ野球の春季キャンプ。選手、スタッフ合わせて100人を超える集団が約1カ月、宮崎と沖縄で過ごす。当然、費用は球団持ちだが、果たして総額どれぐらいの出費となるのか。



【A.】結論から言えば、総額は1億5000万〜2億円超が相場感でしょう。

球団ごとに参加人数、宿泊単価、日数、自治体の支援（球場使用料や設備提供の扱い）で差は出ますが、最大のヤマはやはり「人が動いて泊まる」コストです。

参加人数は、少ない球団で120人前後、多いところで200人規模。ホテル代は1人1泊3万〜4万円が目安で、これにキャンプ地への移動、ミーティング室の確保、補食や水分、ランドリー、送迎などの付帯費用が上乗せされます。

概算の目安として「150人×1泊3万円×30日」と置くと、宿泊だけで1億3500万円。さらに移動・現地交通（航空券、用具輸送、貸し切りバスや車両手配など）で1000万円前後。加えてランドリー代、球場使用料、整備費、警備、臨時スタッフ、通信環境、メディア対応、スポンサー対応の段取り--こうした諸経費が積み上がり、1億5000万円あたりが下限で、物価高と人数増を考えれば、2億円を超えている球団もあるでしょう。経費だけ見ると目玉が飛び出しますが、球団側からすれば「広告費・営業費を兼ねた投資」と割り切れる部分もあります。

ちなみにキャンプは、練習だけで回っているわけではありません。フロントは、球場や室内練習場の使い勝手、雨天時の代替メニュー、警備動線、チームバスの運行、メディア動線、スポンサーイベントの設計などを自治体・施設側と細かく詰めます。

ここで段取りが甘いと、選手のコンディションにも、ファンの満足度にも直結します。現場にとっては「練習の場」であり、経営にとっては「運営と営業の現場」でもある、ということです。

一方、MLBはキャンプ期間が比較的短く、バッテリーが先に始動し、その5日後に全体集合、数日の全体練習を経てオープン戦に入ります。それでも長いシーズンを戦い抜くわけで、「日本も短縮してよいのでは」という議論がよく出ます。実際、プロですから体をつくるのは自己責任。キャンプは連係・戦術の確認に絞り、あとは1カ月近く続くオープン戦で実戦勘を上げれば足りる、という考え方は、訓練目的からすると正しいと思います。

ただし、経営の視点では意味が違います。キャンプは「球団・ファン・自治体の三方良しが成立するプロモーションの場」なのです。

約1カ月、ほぼ毎日メディア露出が得られ、広告費をかけずに宣伝できる。ファンクラブ会員拡大の仕込みや、新施策の試運転にもなります。

スポンサー対応も、シーズン中より選手と接点をつくりやすく、差し入れの贈呈式は企業PRとしても分かりやすい。ファンにとっても、1年で最も選手に近づける季節で、練習見学やサインなど交流の機会が増えます。

そして最大の受益者は自治体です。宮崎でも沖縄でも、閑散期だった2月が一転して繁忙期に変わり、宿泊・飲食・レンタカー・土産など地域消費が一気に立ち上がる。たとえばソフトバンクの宮崎キャンプには、1カ月で約30万人が訪れ、その8割が県外客です。メディア報道も含め、自治体のPR効果は大きく、スポーツコミッションが中心となって誘致に力を入れる理由がここにあります。

もっとも近年は、故障持ちのベテランが設備の整った本拠地やファーム施設で始動し、終盤合流という例も増えています。スター選手不在が進めば、客足に影響が出る可能性もある。その場合は、屋内練習やリハビリ環境、専門ルーム、動線や通信など、受け入れ品質をさらに高める工夫が自治体側にも求められるでしょう。

（小林至／桜美林大学教授）

◇ ◇ ◇

