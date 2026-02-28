趣里、“最新ショット”に反響「やっぱりかわいい」「元気そうで何より」 昨年9月に第1子出産を発表
俳優の趣里（35）が27日、自身のインスタグラムを更新。“最新ショット”を公開した。
【写真】「やっぱりかわいい」「元気そうで何より」趣里が公開した“最新ショット”
趣里は26、27日に、作家・演出家の岩井秀人氏が企画した初見の台本読み合わせライブ『いきなり本読み！』に出演。
この日の投稿では、「いきなり本読み ありがとうございました！ 岩井ワールド とても楽しませていただきました。みなさんに会えて嬉しかったです。また！チャレンジできますように。 ありがとうございました」とつづり、公演のオフショットや共演者との集合写真をアップした。
最新の趣里の姿に、ファンからは「元気なお顔が見れてうれしい」「元気そうで何より」「やっぱりかわいい」「可愛すぎるオフショ」などのコメントが寄せられている。
趣里は昨年8月にダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）と結婚したことを公表。9月には第1子が誕生した事を報告していた。
