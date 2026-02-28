◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第10節 神戸78―19浦安（2026年2月28日 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）

1敗で単独2位の神戸は、浦安を78―19（前半38―5）で下して9勝目を挙げた。

神戸は前半12分、敵陣で素速くパスをつないで最後はWTBイノケ・ブルア（26）の片手パスを取ったFB上ノ坊駿介（22＝天理大4年）が飛び込んでトライ。アーリーエントリーで4戦連続先発の新人が早くも今季4本目のトライとなった。ここから神戸が一気の猛攻。前半14分にFLティエナン・コストリー（25）がトライを決め、同22分にはラインアウトモールでトライ、同24分にはFLコストリーのキックからSH上村樹輝（23）が拾い上げて余裕のトライを決めた。さらに同34分、LOブロディ・レタリック主将（34）が走り込みながらボールをキャッチしてトライ。同36分にはFB上ノ坊がラインブレイクから右へロングパスを出し、キャッチしたWTB松永貫汰（26）が快走トライを決めた。前半ロスタイム、浦安のWTBイズラエル・フォラウ（36）がトライを決めてようやく5点返した。

神戸は後半10分、FLコストリーが約70メートルの独走トライ。さらに同12分、No・8ワイサケ・ララトゥブア（27）からWTBブルアにつないでトライを決めた。浦安は同22分、CTBタナ・トゥハカライナ（28）のゲインからFB山中亮平（37）につないでトライゾーンへ。神戸から今季移籍してきた山中が古巣を相手にトライを決めた。神戸はその後、再び猛攻で4連続トライ。FLコストリーとWTBブルアはそれぞれこの日3本目のトライを決めた。浦安は同40分に途中出場のSH小西泰聖（25）がラックから拾い上げてそのまま突っ込んでトライを決めた。

神戸はチーム今季最多の78得点で大勝。3トライ差以上の勝利で得られるボーナスポイントも獲得し、総勝ち点を42に伸ばした。