ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

2月25日（水）に放送された第3話では、参加者同士が見せつけた“カップル感”にスタジオからツッコミが飛ぶ場面があった。

同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

新シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務めている。

◆菊池風磨「はじめて家来た日みたい」

今回は、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、その後の行動次第で運命が決まる緊迫した1日が描かれた。

この日は、「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキ（田中ゆうき／30歳）のキングチームと、暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえ（川瀬もえ／32歳）のクイーンチームに別れてグループデートへ。

その後、寮に戻った一同は、それぞれ生き残りをかけたアプローチを仕掛けることに。

俳優のゆうと（奥雄人／28歳）は、ショーダンサーのるみ（27歳）を男子部屋の自分のベッドへと誘う。

実は「Pre 2ndモテVOTE」でお互いに投票していた2人。「ゆうと君だけは本当に疑ってない」と語るるみに、「ずっと信じてて」と返したゆうとは、ベッドの上でリラックスした体勢のまま急接近し、自然な流れでキス。

生々しいほどのカップル感を見せつける2人に、せいやは「もう、ゆうとの家やん」とツッコみ、菊池も「はじめて家来た日みたい」とコメントしていた。