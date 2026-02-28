道を歩くと、たまに見かける野良猫たち。

【写真を見る】【独自】人とネコの共生を目指して1000匹のノラ猫を処置「耳の桜カットは市民権の証」75歳女性、地域猫活動への思い（山形）

愛らしい姿の一方で、糞尿の被害や鳴き声への苦情など、地域住民との間でトラブルになるケースも少なくありません。

そんな野良猫問題を解決し、「人とネコが共生できる社会」を目指して、”早歩き”で山形市を駆け回る女性がいます。

相橋恭子さん、75歳。彼女が取り組む「地域猫活動」の現場と、その裏にある切実な課題を取材しました。

■「耳カット」を地域で生きる市民権の証に

相橋さんが行っている「地域猫活動」とは、飼い主のいないネコを捕獲（Trap）し、不妊・去勢手術（Neuter）を行ったうえで、元の地域に戻す（Return）活動のこと。一般的に「TNR活動」と言われています。

一代限りの命を全うさせることで子猫が生まれない環境をつくり、結果的に野良猫の数を減らしていくのが目的です。手術を終えたネコは、その印として耳の先端をV字にカットされます。桜の花びらのように見えることから「桜カット」と呼ばれています。

■減らすだけなら殺処分でいい

相橋さんはこう語ります。

「減らすだけが目的なら、殺処分でも目に見えて減るでしょう」

「でもそうではなくて、人間と上手く一緒に暮らすための、ネコの立場をつくってあげる活動なんです。耳がカットされているネコに市民権を与えて、その土地で暮らさせてあげたい」

捕獲の依頼があれば専用のケースを持って現場へ急行し、捕まえたネコを一時保護して動物病院へ連れて行く相橋さん。数年前から補助金を使い捕獲したネコはおよそ420匹。実はそれ以前は自腹です。これまで捕獲したネコは・・・

「1000匹にはなるんじゃないかなぁ」

■無責任な餌付け 心の隙間

相橋さんが活動を始めたのはおよそ10年前。民生委員をしていた際に、野良猫被害の相談を受けたことがきっかけでした。

山形市内には、現在も約2000匹の野良猫がいるとみられています。野良猫が地域に集まり、爆発的に増えてしまう大きな原因のひとつが「無責任な餌付け」です。

今回の取材では、餌付けをする人にも話を聞きました。

「かわいそうだから」そして「えさ代払ってほしいくらい」

しかし相橋さんは言います。「えさ代払ってって、ならやめればいいのに」

でもやめない人もいます。そこには心の隙間を埋めたいという別の問題もあるのかもしれません。

■軽はずみな愛が生む悲劇

「かわいそうだから」

この善意からのエサやりが、過剰な繁殖につながり、やがて糞尿被害などの深刻な近隣トラブルへと発展してしまいます。ネコの繁殖力は強く、多い時には一度に8匹の子ネコを出産することもあるそうです。

相橋さんが最も危惧しているのが、無秩序な繁殖の末に起こる「多頭飼育崩壊」です。

エサを求めて家に住み着いたネコたちがどんどん繁殖し、30匹近くにまで膨れ上がった過酷な現場にも相橋さんは足を踏み入れてきました。糞尿の処理が追いつかず、人もネコも健康的に生活できない環境になってしまうのです。

さらに、外で暮らすネコは「猫エイズ」などの感染症リスクと常に隣り合わせです。活動を通じて感染症の蔓延を防ぎ、ネコたちの尊い命を守ることも、地域猫活動の重要な役割となっています。

■行政の支援と、広がる「人とネコの共生」への輪

こうした課題を解決するためには、地域住民の理解が不可欠です。相橋さんは、エサやりをやめない人たちのもとへ何度も足を運び、根気強く対話を続けています。

「何度も何度も行って、その人に気が付いてもらうしかないんです」

無秩序な繁殖を防ぐため、山形市では2020年度からネコの不妊・去勢手術に対する補助金（メス最大1万円、オス最大5千円）制度をスタートさせました。

山形市動物愛護センターによると、補助金を利用した手術件数は過去5年間で増加傾向にあり、地域猫活動の輪は少しずつ、しかし着実に広がりを見せています。

■成果が出るには時間がかかる

野良猫の寿命はおよそ5年。地域猫活動の成果が街の景色として表れるには、ある程度時間がかかります。

「すべてのネコを人間が家で飼うわけにはいかない。だからこそ、人間がネコを助けてあげるための方法の一つが地域猫活動だと思う」と語る相橋さん。

今日も「人とネコの共生」を胸に、相橋さんは元気いっぱいの”早歩き”で山形の街を駆け回っています。