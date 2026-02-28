ALI、結成10周年記念アナログアルバム第一弾『FUNKIN’ BEAUTIFUL』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ALIの結成10周年イヤーを記念したアナログアルバム第一弾『FUNKIN’ BEAUTIFUL』が、4月8日にリリースされることが決定した。

■ツアーチケットは一般発売中

日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多数のルーツを持つLEO（Vo）を中心として2016年に活動を開始したALI。その音楽は海外でも人気を博し、ブラジル、中国、韓国など、毎年様々な国でライブを実施。フェスにも多数出演し、世界中のオーディエンスを沸かせている。

そんなALIが、2026年で結成10周年イヤーを迎えた。魂を込めて制作されたアルバムは、アナログ盤でのリリース。細部までこだわりを詰め込んだ一枚となっている。さらに、4月からはアルバムタイトルを掲げた『ALI “FUNKIN’ BEAUTIFUL” ONE MAN TOUR 2026』の開催が決定。1年ぶりとなる本ツアーでは、大阪、東京、札幌の三都市を巡る。チケットは一般発売中。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ANALOG ALBUM『FUNKIN’ BEAUTIFUL』

