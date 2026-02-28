歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。かつて高級ホテルのフィットネス会員になるもわずか半年で辞めてしまった理由を明かした。

オープニングトークでアシスタントの垣花正アナウンサーが健康のため、プールで歩いていることを明かす中、和田は「昔、プールが一番いいって（言われて）。今みたいに膝と股関節が悪くなる前。腰を凄い痛めていて、“プールで歩くのが一番いい”って言われて、あるホテルの（フィットネス会員の）メンバーになったんですよ」とした。

「（そう）したらもう凄いよ。どこそこの社長、会長、どこそこの社長夫人」とセレブばかりだったそうで「プールのレーンが4レーンしかないんですよ。その人たちが泳いだりしてらっしゃる間ずーっと待ってなきゃいけない。新参もいいところだから、“あら、いらしてるの？”って感じ。お金払ってんねんけど、なんでこんな気ぃ使わなあかんの？って。凄い場違いな感じするの」と苦笑した。

垣花アナが「年間、おそらくウン百マンという会員権を持つ」と指摘すると、和田も「（そう）ですけど」とサラリ。「ちょっと違うなっていう。そんなことであったらおかしいのよ、本当は。私もメンバーなんやから。でもあまりにも、そこ行くと疲れるのよ。肩がどどーっと。ほんで“お飲みになる？”とか言われるから、“いやもうお腹いっぱいです”とかって言って、ナンボぐらいするのやろうなと思ったら」ともらした。

垣花アナが「時間によるとは思いますよ」とフォローするも、和田は「（時間を）決めてたわけじゃないけど、私が行ける時間はいつもプールで泳いだの。だから4回ぐらいかな。半年ぐらいに通って（辞めた）」とした。