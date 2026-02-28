政府は新年度から、都道府県域を超えて産業や観光の振興を行う新制度「広域リージョン連携」の本格的な推進に乗り出す。

地場産業の付加価値向上などに使える「地域未来交付金」に特別枠を設け、事業の実施を後押しする。北海道から九州まで全国七つの地域（リージョン）が取り組む意向を表明している。

広域リージョン連携は、石破茂・前首相が昨年１月の施政方針演説で「地方創生」の柱の一つとして提唱した。人口減少が進み、単独の自治体では不足する財源や人材を効果的に活用する狙いがある。高市内閣は、経済の活性化に重点を置いた「地域未来戦略」の推進を打ち出し、同制度も「地方に投資を呼び込む新政権の理念と一致する」（政府高官）と引き継いだ。

政府は昨年末に地域未来交付金を創設し、２０２６年度予算案に１６００億円を計上した。通常はそれぞれの自治体ごとに計１５億円を申請の上限とするが、広域リージョン連携に関する事業は別枠とし、地域ごとに最大計１０億円を追加で助成する。

さらに総務省や農林水産省、国土交通省など７府省計２７の交付金や補助事業を活用できるようにし、このうち１２では、広域リージョン連携に関する事業を優先的に採択する。

現時点で新制度に名乗りを上げたのは、北海道、東北、北陸、中部、関西、中国、九州の７地域。自治体と経済団体など官民連携の主体で構成されている。

東北では、新潟も加えた７県と大学、金融機関などが参加し、農林水産物の海外輸出など販路拡大や、鳥獣被害対策に取り組む。関西は鳥取、徳島を含めた８府県が、企業の競争力強化に向け、公設試験研究機関の連携を進める。大阪・関西万博で披露された最先端技術の実装化も目指す。

九州は山口、沖縄を含めた９県が、半導体受託製造の世界最大手「台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）」の熊本県進出を契機として、半導体関連産業の集積地の形成を図る。

総務省は、地域ごとに担当者を任命し、伴走支援する方針だ。各地域からの要望を踏まえ、必要な規制緩和も検討する。