25日の10Rを制したグランレイハート（牝6、父エスポワールシチー）を管理する飯田良弘調教師（49）が、地方通算1000勝を達成。兵庫の現役調教師では9人目となった。

同じ2012年デビューの新子雅司調教師（48）とは約200勝の差をつけられているが、それでも開業15年目での到達はかなり速い。「調教師として1000勝というのは一つの目標にしていましたが、開業当初はそんな数字にたどり着けると思っていなかった。預けていただけるオーナーやスタッフに恵まれて達成できた」と感慨深げだ。

「まだまだ若手のつもり。あと20年ぐらい（調教師人生が）あるかもしれない」と話す飯田師には、大切にしている4文字がある。「馬は話せない生き物。いい時、悪い時を見極めて、使ったり休ませたりもっとできるようにして、預けてくださっているオーナーやファンの信頼に応えたい。常に目の前の1勝を勝ちたいと思ってやってきた。これからも“生涯勉強”です」。2023年のダービーを制するなど重賞6勝を挙げ、ファンが多いスマイルミーシャ（牝6、父カレンブラックヒル）の復活も諦めていない。園田・姫路競馬の発展に欠かせない調教師として、これからも白星を積み重ねる。