¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛK.O.B¤¬G.O.A²¼¤·£Ö£´¡¡¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤è¤Ê¡©¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Âç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬ÊÆ£Á£Å£×¤Î¡Ö¥²¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥´¥Ë¡¼¡Ê£Ç¡¥£Ï¡¥£Á¡Ë¡×¤³¤È¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥«¡¼¥ó¡õ¥È¡¼¥¢¡¦¥ê¥ª¥Ê¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Ï¡¢Åö»þ¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿£É£ã£å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÁê¼ê¤À¡£»î¹ç³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥«¡¼¥ó¤È·ã¤·¤¤¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡£Ç¡¥£Ï¡¥£Á¤Î¥¿¥Ã¥°¥ï¡¼¥¯¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£É£ã£å¤Ï´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥«¡¼¥ó¤Ë£É£ã£å¡¡£È£é£ç£è¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¡Ë¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¥ª¥Ê¤Ë¤Ï¥Ä¥Ð¤òÅÇ¤¤«¤±¤ÆÄ¥¤ê¼ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥«¡¼¥ó¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿²¦¼ÔÁÈ¤Ï£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿¼¤¤£É£ã£å¤ÎÆ°¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ã¦½Ð¤òµö¤¹¤â¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬¥«¡¼¥ó¤ò¶¯°ú¤Ë»ý¤Á¾å¤²¥Þ¥Ã¥È¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï£É£ã£å¤Î£Ã£ò£õ£å£ì£ì£á¡ÊÄã¶õ¥·¥ó¥°¥ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ë¤«¤é£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£Æü¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤è¤Ê¡©¡¡¤µ¤¢¡¢½Ð¤ÆÍè¤¤¤è¡¢Ä©Àï¼Ô¤É¤â¡£À¤³¦°ì¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¤½¤Î±Û¤¨¤ë¤Ù¤¥é¥¤¥ó¤À¡×¤È¹ë¸ì¡£
¡¡£É£ã£å¤Ï¡Ö³®Àû¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆËÜÅö¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤Ã¤¿¤«¤â¤Ê¡£¥¢¥¤¥Ä¤é¥Ñ¥ï¡¼¤â¥¨¥°¥¤¤·¡¢ÀµÄ¾¤â¤¦£±²ó¤ä¤ê¤Æ¤¨¤¾¡×¤ÈºÆÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Ä¤Ä¡Öµî¤ë¥ä¥Ä¤â¤ª¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤Ê¡¢¥¢¥¤¥Ä¤é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¡¢ÅÁ¤¨Êý¤ò¤è¡¢²¶¤Ê¤ó¤«¤¬½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡©¡¡¤Ç¤â¤è¡¢¥¢¥¤¥Ä¤é¤«¤é³Ø¤ó¤À¤â¤Î¡¢¾¡¼ê¤Ë¥Ñ¥¯¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¥¢¥¤¥Ä¤é¤Î°Õ»×¤Ï²¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡£²¶¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¥ä¥Ä¤È¥«¥Í¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥Ï¥¤¤òµá¤á¤È¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£