¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£¸Æü¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹ñÌ±²ñµÄ¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¹ñÌ±²ñµÄ¤ÏÀ¯ÉÜ¤äÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷¤äÍ¼±¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤ò¤·¤Æ¹Ô¤¦µÄÏÀ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¹ñÌ±²ñµÄ¤Î¸½¾õ¤ò¡ÖµÄÏÀ¤è¤ê¶î¤±°ú¤¤Ð¤«¤ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»²²Ã¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½é²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¸í»»¤È¸À¤¨¤Ð¸í»»¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¸í»»¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸Á°¤Ë¹ñÌ±²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥±¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ²ò»¶¤òÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸í»»¤ò¾·¤¤¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£