“おしゃれ”なだけじゃない！【グローバルワーク】抗菌防臭 & 撥水機能つき「優秀スニーカー」

デイリーに気負わず履けるスニーカー、季節の変わり目に新調するならどんなアイテムがおすすめ？今回は【グローバルワーク】で見つけた、抗菌防臭 & 撥水機能つきの「優秀スニーカー」をご紹介します。クラシカルなデザインや旬のボリュームソールなど、トレンドを押さえたディテールも見逃せないポイントです。おしゃれなだけで終わらない、実力派アイテムをレポート。

キラッと華やぐ大人顔デザイン

【グローバルワーク】「レースアップコートスニーカー」\5,990（税込）

クラシカルな雰囲気のコートスニーカーは、きれいめコーデにも自然になじみやすいのが魅力。つま先とかかと部分にあしらわれたグリッターが、足元に華やかさを添えてくれます。かかとまわりやインソールにクッション性があるので、履き心地もよさそう。

スタイルアップが狙える厚底デザイン

【グローバルワーク】「レースアップニットスニーカー」\5,990（税込）

ボリュームソールが目を引く、旬度満点なスニーカー。約6.5cmのソールがスタイルアップを叶えてくれそうです。アッパーにニット素材を使用しているので、心地よく履けそうなのも嬉しいポイント。スポーティーな雰囲気ながらワントーンの配色でカジュアルに寄りすぎず、大人女性の着こなしにマッチしやすいアイテムです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。