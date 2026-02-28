今年4月に82歳の誕生日を迎える俳優の原田大二郎の近影が話題になっている。女優で韓国語通訳のみょんふぁが28日までに自身のXを更新。完全な白髪（真っ白な髪）を逆立て、レースのクラバットにゴシック風のジャケット姿の原田との2ショットを披露した。



【写真】白髪逆立てまるで別人！驚きのなりきり姿

みょんふぁは「大好きな #東憲司 さん演出糸あやつり人形、#一糸座」の「人造人間の憂鬱」を観劇。出演していた「往年の大スター #原田大二郎 さんなんと82歳なんですって！さすがの存在感 素敵な大大大先輩に刺激いっぱいもらいました」とポストした。



一糸座は400年続く古典糸あやつり人形芝居の劇団で、今回は原田、藤吉久美子、唐十郎さんの長女・大鶴美仁音が客演し、フランケンシュタインを下敷きに、人形と人間による芝居を作り上げた。



「ガッツリ心持ってかれました」というみょんふぁは、出演者との写真をアップしたが、フォロワーは「えー82なの？」「凄い、大御所が、来たー！」「原田大二郎さんのファンです」と久々登場の原田に驚きの声が上がっていた。



昨年末、元NHKの武内陶子アナウンサーのインスタグラムにも原田はダンディーなスーツ姿で登場し、フォロワーから「お元気そうでうれしい」「懐かしい～」「すてきに歳を重ねてらっしゃいますね」といった声が上がっていた。



原田は1944年4月5日生まれの81歳。映画「裸の十九才」(1970年)でデビューし、エラ ンドール新人賞を受賞。「Gメン'75」の壮絶な殉職を遂げた関屋一郎警部補役で一躍、お茶の間の人気者に。「水もれ甲介」といったドラマやバラエティ、そして舞台での活躍のほか、後進の育成、絵画展、講演、朗読会、さし絵、エッセ イ、書籍の執筆など多方面で精力的に活動している。



