お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演し、人気芸人と番組を通じて舌戦を演じた。

「今日はお伝えしたいことがたくさんありまして」と切り出した伊達。27日に入浴しながら、同局のポッドキャスト番組「アンガールズのジャンピン」を聴いていたところ、「何か知らないけど、急に俺の話になって」と説明した。

元広島の前田健太投手が、メジャーでの活動に区切りを付け、今季から楽天でプレーすることになった話題だった。

伊達が楽天のキャンプで前田と話し、「田中君が寂しがってましたよ」などと伝えたところ、前田がアンガールズのSNSのフォローを解除すると約束。「“アンガールズからサンドウィッチマンに代えます”、“ああ、ありがとうございます”という話をした」という。それが田中の耳に入ったようで、ラジオで伊達への八つ当たりが展開された…といったいきさつだった。

「たなちゃんが“クソ野郎！あいつ、許さねえかんな！”。もう後半から“伊達”って（呼び捨て）。“伊達がさ！”って始まるわけ、広島のチンアナゴが。“何でたき付けるようなことを言うんだよ！許さねえかんな！”って言うわけよ。俺は絶対許さねえみたいなことを言ってました」

さらに田中は、伊達が出演するBS−TBS「サンド伊達のコロッケあがってます」にかけ、伊達を「顔面コロッケ」と呼んだり、番組に事務所の後輩らが多く出ることを引き合いに、「バーターがひどい」など、悪態の限りを尽くしていた。

しかし、伊達も折れる気はなさそうで、「ただ許さねえのは、こっちです」と受けて立つ構えを見せた。田中とはたびたびやり合っており、「そろそろ、以前に折った背骨が治ってきているので、また折ります。アンガールズ田中の背骨を折ります。三等分にしようかな？」とあおった。

フォローしようとする山根良顕に対し、田中は「今は伊達の首に矢を刺す時間だ」と制する一幕も。伊達は「俺、ゲラゲラ笑った。風呂の中で」と明かした。

とはいえ、田中とはなかなかテレビで共演する機会が少ないという。そのため、「乗り込みますよ、『ジャンピン』に」と殴り込みを予告。「事務所の大きさは相当違いますけど、かないませんけど、背骨は折らせていただきます。折りま〜す！」と宣言していた。