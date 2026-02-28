歌手の岡本真夜が２７日、フジテレビ系「中山美穂４０周年〜Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ〜」で、この番組出演が決まる前日に起きた出来事を明かし、インタビュアーの佐野瑞樹アナを驚かせた。

岡本は、９６年に発表された中山さんの「未来へのプレゼント」を作曲。作詞は中山さんとの共作で、これが縁で進行を深めていったという。初めて会ったときは「オーラがすごすぎて、私は緊張してました。小さい頃からテレビで見ていた人なので。でもご本人はソフトな感じで優しい印象。気取らない方でした」と振り返った。

パリにあった中山の自宅を訪れたこともあったといい「ほろ酔いの美穂さんが、『ピアノ弾いてよ』って。緊張しながら『未来へのプレゼント』の伴奏を弾いて。横で美穂さんはワイン片手に歌って下さった。急に言われたので緊張して震えてました」と笑顔で語った。

中山さんは２４年１２月に急死したが「４０周年ということでお会いしたいと思っていた矢先にニュースが飛び込んできて。ショックでショックで当時はダメだった」と述懐。だが「先日、夢の中に出て来たので。歌ってらっしゃった。すごい楽しく歌ってて、会話した」と嬉しそうに振り返った。

さらに「マネジャーに『夢に出てきたんだよ』と話したら、その数時間後にこの番組のお話をいただいたので、ビックリした」と、初めて夢に出てきた翌日に起きた偶然にビックリ。佐野アナが「（中山さんが）収録頼むねって…」と言うと、岡本は「私なんかで大丈夫？とも思ったが、ご縁をいただいて…」と話していた。