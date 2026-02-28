お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。自身に対するSNSの反応を追っていると明かした。

太田は「炎上している時は全部見ますね。誰が何言ってんだ、チクショーと思いながら。はらわた煮えくり返ってる」と告白。自身はSNSをやっていないが「見るだけ、嫌なことばっかり。一応見ないと、こっちが何で責められてるか分からないから」と語った。

太田は投開票日の8日夜のTBS系衆院選開票特番で、高市首相に責任を問う質問を敢行。高市氏が「意地悪やなあ」などと不快感を示したような反応をしたことがネット上で話題となっていた。

太田は「あれね、TBSに言わされたって言ってるバカがいるけど。俺が言ったことだからね、全部。関係ないですから」と主張した上で「俺はそれをサンケイの電波に乗せる」と語った。

前段で太田は「TBSで言うと偏向報道って言われるから。『太田完全終了』とか言われてるから。サンケイグループの電波でこれを言いたかったんだ」と言っていた。