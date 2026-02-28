元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、27日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。還暦を迎え、木梨憲武（63）から託されたちゃんちゃんこについて語った。

一茂は「次女はいなかったんですけど、当日は長女と、ママと、柿沼（マネジャー）。お家で」と還暦を祝ったことを明かした。

サバンナの高橋茂雄からは「もはやファミリー」とマネジャーも同席したことについてふれられた。

番組では一茂が赤いちゃんちゃんこを着た写真が公開され、一茂は「ちゃんちゃんこも着る気はなかったんですよ。これ木梨憲武さんから送られてきて。過去に、一番最初に水谷豊さん。で、藤井フミヤさん。ノリさんが着て、ヒロミさん。昨年かっちゃん、勝俣（州和）さんが着て回ってきたものなので。送られてきて着ないっていうのも失礼にあたるんで。代々みなさん着てるから、着させていただいて。後日木梨さんと安田成美さんにもお祝いをしていただいて」と語った。

一茂は「自分の中で気を使わせるのが本当に嫌で、やってもらわない方が気が楽なんだけど、やってもらうと、やっぱりいいね…」としみじみ語った。

一茂は「その流れで、哲っちゃん（出川哲朗）とホラン（千秋）にも（祝ってもらった）」と明かし、スリーショットが紹介された。

一茂は別のちゃんちゃんこを着ており、「これ違うちゃんちゃんこなんですよ。これ哲っちゃんが持ってきて。このちゃんちゃんこは歴代、上島竜兵さん、内村（光良）さん、出川さんが着て、次にかっちゃんが着たの」とスターが袖を通した別のちゃんちゃんこを着たことも明かした。

高橋は「いっぱいお知り合いいる中で共通の方から回ってくるので」と納得した。