ワンコは飼い主さんの甥っ子くんたちとふれあいながら、すくすく育ってきたそうで…？宝物のような4年間の記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破しています。

【動画：同じ年に生まれた赤ちゃんと犬→4年後…宝物のような『成長記録』】

甥っ子くんたちと育ってきたワンコ

Instagramアカウント「itoshiihibi」に投稿されたのは、柴犬の「いと」ちゃんの成長記録です。いとちゃんはお家に迎えられてからの4年間、飼い主さんの2人の甥っ子くんと一緒に育ってきたそう。

お兄ちゃんはいとちゃんと初めて会った日に、嬉しそうに抱っこしていたといいます。一度床に下ろしたかと思うと、またすぐに抱っこ。まるで妹ができたかのようにいとちゃんとの出会いを喜び、それ以降も会うたびに可愛がってくれているのだとか。

同い年の2人の成長と絆

弟くんはいとちゃんと同じ年に生まれたため、初対面の時はお互いに赤ちゃんだったそう。弟くんにそっと近づけると、お顔にお鼻をくっつけてご挨拶したといういとちゃん。天使のようにあどけない2人の『はじめましての瞬間』は、あまりにも尊いです。

そして4年経った今は、2人とも見違えるほど大きくなり、絆も深まっているとのこと。弟くんはいとちゃんのことが大好きなようで、オヤツを食べさせてくれることも。やはり同い年だからこそ通じ合う部分があるのか、飼い主さんから見ても2人はいいコンビなのだそうですよ。

新たな出会い

いとちゃんが飼い主さんのお家に迎えられてからちょうど4年が経った記念日には、赤ちゃんとの新たな出会いもあったそう。赤ちゃんを抱っこしてお顔を見せてあげたら、いとちゃんはクンクンと匂いを嗅いでご挨拶してくれたとか。控えめなご挨拶の仕方に、優しさを感じます。

今まで一緒に育ってきた甥っ子くんたちは年上と同い年でしたが、ついに自分がお姉ちゃんの立場になったいとちゃん。これからもご家族や甥っ子くんたちと素敵な思い出をたくさん作りながら、幸せあふれる日々を過ごしてほしいですね。

この投稿には「子供とワンちゃんっていいですね」「今も昔も変わらず可愛い、いやどんどん可愛さマシマシかな」「これからも元気いっぱい幸せ溢れる毎日を過ごしてね」といったコメントが寄せられています。

