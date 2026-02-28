歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が27日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）に出演。妹でダンサーのREiKAについて明かした。

妹について、アイナは「2023年に8年間続けていたBiSHというグループを解散して、ちょっと時間をもらって妹とアメリカにダンス留学に行ったんですよ」と告白し、「毎日何本もレッスンを受けたりして、ちょっと自信ないなみたいになっちゃっていたんですけど妹はそこを突破したんですよ」と振り返った。

続けて「(留学中のレッスンで)みんなが上手くて、みんながかっこよく踊っているのに妹は負けず嫌いで1番前のセンターにいって。私はそれを見て感動しちゃって“よかったらアイナ・ジ・エンドのバックダンサーやってくれませんか？”って」と自身のバックダンサーとして活動することになった経緯を明かした。

さらに「私の右腕みたいな感じで動いてくれるので凄く頼りにしているし、昔はガラケー折り合った喧嘩とかしていたんですけど。妹と仕事の電話しているときに“お腹空いたー！”って言ってたから、かわいそうと思って勝手にメニュー決めて速攻生姜焼きウーバー」と妹のために食事を用意したという。