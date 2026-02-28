“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、メイド服・ミニスカポリス…美脚際立つコスプレショット3選公開「見惚れる」「頭身すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2月27日、自身のInstagramを更新。メイド服や警察官の制服など、複数のコスチュームでの姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳新喜劇女優「見惚れる」美脚輝くミニスカポリス姿
小寺は「明日2/28（土）小寺真理1st写真集発売」という告知とともに、自身初となる写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（KADOKAWA）からのカットを複数枚公開。白のエプロンに黒のミニ丈ワンピース、白のハイソックスを合わせたメイド姿で床に膝をついたショット、ミニスカートの女性警察官の制服を身に着け手錠を持ってポーズする街角でのショット、厚底のスニーカーにデニムジャケットとミニスカートを合わせたギャル風のコーデでお菓子を手にしたショットを公開しており、どのショットでもスラリとした美しい脚が際立っている。また、3月8日にTSUTAYA EBISUBASHIで行われる写真集のお渡し会イベントに、当日券が発売されることも告知している。
この投稿に「見惚れる」「頭身すごい」「どれも美しすぎてクラクラする」「どの衣装も似合ってる」「メイド姿が最高」「小寺警察官に捕まりたい」「美脚に目がいっちゃう」「いろんな表情が見られて嬉しい」「可愛いが押し寄せてくる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
