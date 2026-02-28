［東京マラソン２０２６］太田蒼生 ２３（ＧＭＯインターネットグループ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。

２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。

日本新記録にも意欲

初マラソンだった前回大会は低血糖などに陥り、３５キロ付近で途中棄権した。ただ悔しさよりも、中間点過ぎまで先頭集団で戦えた爽快感の方が、はるかに色濃い。「すごく楽しかった。序盤から攻めたことに今も後悔はない」

青学大を卒業し、プロランナーとなって１年がたつ。過去３度のマラソンで、箱根駅伝のような華やかな結果は残せていないものの、「悲観的になったことはない。課題を改善すればいいだけ」と言ってのける。

前回の東京は給水ドリンクの糖質摂取が不十分だった。序盤で失速した昨年９月のベルリンは、練習量に質が伴っていなかった。今年１月の全日本実業団対抗駅伝５区区間新は、こうした一つひとつの敗因を見つめ直した成果でもある。

同月下旬からは更に、ケニアに渡って標高２５００メートル近い高地で走り込んだ。高いレベルで鍛錬を積むだけでなく、アフリカ人選手特有のダイナミックで安定感のあるフォームをそばで体感することで、自らの体に落とし込むことも狙いだった。「練習の度に気付きがある。（終盤まで）崩れないような走り方が徐々に分かってきた」と変化を感じている。

今大会ではマラソングランドチャンピオンシップの出場権獲得を目標に据えるが、「日本記録ペースの集団についていく」と記録への意欲ものぞかせた。サッカーから転向した中学２年時から思い描くのは「五輪の金メダルという一番上の景色を見ること。そのために、圧倒的な強さを身につけたい」。大きな一歩を、東京で踏み出す。（後藤静華）