生成ＡＩ（人工知能）が普及する中、各地の川柳コンテストが岐路に立っている。

ＡＩを使えば、誰でも簡単に十七音の作品を生み出せるためだ。「人の作品と見分けがつかない」と終了を決めたケースがある一方、ＡＩに新たな創造の可能性を見いだす動きもある。人生の喜怒哀楽や世相を映し出してきた川柳は、ＡＩ時代とどう向き合うのか。（米子支局 林美佑）

瞬時に４句

生成ＡＩはテーマや条件を設定すれば、膨大なデータをもとに、文脈を踏まえて表現を導き出す。記者がグーグルの生成ＡＩサービス「ジェミニ」を使い、「卒業式にちなんだ川柳を詠んで」と入力すると、旅立ちや友との別れを扱った４句が瞬時に表示された。

こうした状況を踏まえ、泡盛にまつわるエピソードや思い出を募る「泡盛川柳」は昨年、募集要項に「人工知能の使用は禁止。分かれば受賞を取り消す」と明記した。

主催する琉球泡盛倶楽部の長嶺哲成会長は「泡盛を味わった体験や感動をその人ならではの言葉でつづってもらいたい。ＡＩの活用は趣旨にそぐわないと判断した」と説明する。

「公正さ保てず」

妖怪と世相を反映させた作品を募る「妖怪川柳コンテスト」は、今月１９日に結果が発表された第２０回大会を最後に終了した。理由はＡＩの普及だ。

主催する境港観光協会（鳥取県境港市）の古橋剛事務局長は「選考後にＡＩで作成された句の入賞が判明すれば、公正さが保てなくなり、ファンを裏切ってしまう。対策もなく、終了はやむを得ない」と説明する。

コンテストは「ゲゲゲの鬼太郎」の作者・水木しげるさんの出身地・境港を盛り上げようと、２００６年に始まり、これまでに約１０万３０００句が集まった。協会職員が候補を絞った後、島耕作シリーズで知られる漫画家・弘兼憲史さんが特別審査員として、優秀作品を選考してきた。

だが、昨夏、協会職員が試しにＡＩに「妖怪と世相で川柳を作ってみて」と指示したところ、過去の応募作と引けを取らない出来だった。古橋事務局長は「ＡＩを利用した場合、応募した人の創作と言えるのかの線引きが曖昧。今後、コンテストとして成立させるのが難しくなった」と話す。

ＡＩで、簡単に作品ができてしまう問題は、俳句や短歌、詩作などにも共通している。

部門分けて

第一生命保険の「サラっと一句！わたしの川柳コンクール（旧サラリーマン川柳コンクール）」は、ＡＩに関する規定を募集要項に設けていない。２５年に５万４０００句以上の応募があるなど人気、知名度とも抜群だ。

事務局の担当者は「ＡＩと人が会話しながら内容を磨いていった場合、それはダメなのか、ＡＩで作ったとしても楽しめるものならいいのではないかとの考えもあり、簡単には判断できない」と説明する。

佐賀県などが主催し、２４、２５年に行われた「ＤＸ川柳コンテスト」は、「人間」と「ＡＩ」をそれぞれ対象にした部門も設けた。審査はどちらの部門か分からない状態で実施し、過去２年は人間が詠んだ作品を最優秀作品として選んだ。

県産業スマート化センターの野中将司・センター長は「人間が詠んだ句の方が思いや風景がよりイメージできた。ただＡＩも遜色なく、人間の創造がＡＩに追い越されるのも時間の問題かもしれない」とする。

全日本川柳協会の江畑哲男・副理事長は「人間社会を題材にする川柳で『言い得て妙な句』を作るのは難しく、様々な経験をした人間にしかできない表現があると信じたい」と語る。

競い合う価値「なくなるわけではない」

川柳や俳句を詠むＡＩを約１０年前から研究する北海道大の川村秀憲教授（生成ＡＩ）は「ＡＩか人の作品かを見分けるのは難しくなっている」と指摘する。

俳人の間では「ＡＩ俳句」に期待する声もあるという。ＡＩは作風や題材を指定するだけで、人間が思いもつかない作品を生み出す可能性があるからだ。

だからといって、川村教授は、人が作品を競い合う価値がなくなるわけではないと考えている。例に挙げるのが将棋だ。「人間がＡＩを打ち負かすことが年々難しくなっている。それでも、生身の棋士が盤面で知恵を競い合うドラマがあるからこそ、人間同士の対局に魅了される」と説く。

川村教授は川柳の今後について、「人間だけの大会、ＡＩの助けを借りる大会のどちらもあっていい。主催者がコンテストの意味や楽しさをどう位置づけるかが重要になる」と話す。