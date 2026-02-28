南西の空に木星、金星、土星の3つの惑星が一列に並んだ様子＝2021年12月/Alan Dyer/VW Pics/Universal Images Group/Getty Images

（CNN）米航空宇宙局（NASA）によれば、天候に恵まれた場合、天文ファンは28日の空に六つの惑星が一堂に会する光景を目にする機会が得られそうだ。

アラバマ州ハンツビルにあるNASAマーシャル宇宙飛行センターの惑星科学者、ハイディ・ハビランド氏は、「惑星パレード」は太陽の周りを公転する惑星の位置がそろうことで起きると説明する。

NASAによると、水星と金星、土星、木星は肉眼で観察できるものの、天王星と海王星については双眼鏡や望遠鏡が必要になる。日食を見る時のように目を保護するアイウェアを着ける必要はない。

この現象は地球上のどこでも観察できるが、最も鮮明に見えるのは薄明の時間帯だという。早起きの人は日の出前に観測を試みればよく、夜型の人は日没直後が最も見やすいはず、とハビランド氏は説明する。

ただ、ハビランド氏はメールで、観測に最適な時間帯は場所によって異なると指摘した。観測可能な状態になるには、惑星は地平線からおよそ10度以上の高さに位置している必要がある。低すぎる場合、地球の大気に遮られて見えにくくなるという。

惑星パレードは惑星が太陽の周りをどのように公転し、地球との相対的な位置がどう変わるかを改めて思い起こさせる現象だ。これは火星など他の惑星へのミッションを計画する際、科学者が考慮する重要な要素になるとハビランド氏は指摘する。

ハビランド氏はロボット着陸機を火星に送った2018年のNASAのプログラムに触れ、「インサイトのミッションでは、地球と火星が最接近する位置に並ぶまで丸1年待たないといけなかった。このため、惑星の軌道や地球との位置関係は、ミッションの設計において重要な役割を果たす」との見方を示した。

惑星の見分け方

ハビランド氏は、今回のパレードで惑星を見分けるヒントをいくつか紹介してくれた。

「通常は、金星が最初に姿を現す」とハビランド氏。すると、金星は太陽と月に次いで空で最も明るい天体となり、日没後の西の地平線で安定した明るい白い光を放つという。

火星は赤い点のように見え、土星は黄色がかった色合いを帯びる。頭上高く見上げれば、木星も見つけることができる。

水星は観測機器の補助なしで見つけるのが最も難しくなりそうだが、日没後約30分〜60分の時間帯が観察の好機だとハビランド氏は話す。太陽系で最小の惑星である水星は、地平線近くの低い位置に白く見える見通しだ。

最高の眺めを得るためには、街の明かりを避け、晴天を願おう――。マーシャル宇宙飛行センターの報道官はそう呼び掛けている。