フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。レジ袋問題について持論を語った。

古舘は「国民民主の玉木（雄一郎）さんが“レジ袋、無料に戻そうよ”って言うんでね、いろいろ話題になってるんですね。いいことだね、玉木さん。ぜひやってほしい」と切り出した。玉木氏は今月、動画配信の中で「レジ袋を無料に戻してほしい」というリスナーのコメントに対して「戻したいね」などと話した切り抜き動画がSNS上などで拡散している。

そして古舘は「本当に、言うだけじゃなくて実行に移してよ。もう玉木さんね、もう立派なこと言ってくれるんだけどね、こういう与党になるのかなんないのか、連合がうるさいからか知らないけど、こうやってねなんか“行きつ戻りつ”やってるうちにね、自民だ維新だで埋没されるのは困るから、応援してるんだから。それやってよ。レジ袋なんか、本当に無料に戻すべき。前例主義の日本っていうのはお堅すぎちゃってね。一度そうやっちゃったら戻さないって誰が決めたんだっての。レジ袋なんか無料に戻せばいいんだよ。ひっくり返せばいいんだよ。玉木さんだってSNSでこういう発言すると話題になって“玉木さん頑張ってって”注目されるのわかってるからポジショントークで言ってるわけでしょ？ 言ったからには頑張っていただきたいと思いますね」と、小泉進次郎環境相（当時）のもとで施行され論議を呼んできたレジ袋有料化に言及しつつ、力を込めた。

さらに「でも根本の問題も言いたい。根本の問題は、なんで“レジ袋平気で無料にしろよ”なんてことを無責任に俺が言えるかと言えば、おかしいんだもん。根本はプラスチックの問題でしょう？ マイクロプラスチックの問題でしょ？ プラスチックなんか資源ゴミっつったって全然リサイクルなんて追いついてないでしょ？ アフリカまで投棄しに行ったりしてるわけでしょ？ そのプラスチック製品をどうするか…という根本問題に何も手につけてないんですよ。その良い例がマイクロプラスチックですよ。例えばフリースを着る、そしてフリースを洗濯機にかけてコインランドリーで回すとする、大量のマイクロプラスチックが出る。それは上水道のろ過も超えて、そのまま海に出る。そして小魚が食べる。中くらいの魚がまたその魚を食べる。また中くらいの魚を回遊魚のマグロやカツオ、カジキマグロ、こういった連中が食べる…っていう風にどんどん体内に蓄積して、マイクロプラスチックはまた我々の料理、手元の食事に戻ってきてるっていうのはさんざん言われてるじゃないですか。もちろん水に溶けていく立派な植物由来のプラスチックもあるけど、値段が高いから資本主義でやってる以上、原価がかかりすぎて徹底してない。一部にしか使われてないでしょ？」と続けた。

また古舘は「するとプラスチックの方は野放図にずーっと作っておいてだよ。ずーっと作っておいて、レジ袋だけ有料にしたって何の意味があんの？ 本末転倒、主客転倒もいいとこじゃない。小泉進次郎のウケ狙いだよ、あれ。どうせこっちやってんだったら、こっち無料にした方がいいんじゃない？この物価高でみんなあえいでいる時に。もう1回言うけど、フリース1枚洗濯機にかけて、結果そのフリースのマイクロプラスチックゴミがこっちへ戻ってきて食べ、我々はファストファッションを着てファストファッションを食べてるんだよ。循環してんだよ。こんな皮肉な元凶があるんだよ。そこに思いが至らないとダメだよね」と述べた。