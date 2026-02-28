第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が２８日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪で祝勝会を開催し、関係者、ファン含めて約１８００人が出席した。

「輝け大作戦」を掲げて優勝した原晋監督（５８）は「まずは、高校の指導者の皆さまが選手を育ててくれたおかげです。また、現在の箱根駅伝は大学の一クラブ活動では勝てません。ファンの皆さま、スポンサー企業の皆さまのお陰で勝つことができました。ありがとうございました」と深く頭を下げた。その上で「５区の黒田朝日（４年）の力で勝った、と思われる人も多いでしょうが、選手１０人、補欠の６人、その陰で登録メンバーに入れなかった選手、選手を支えるマネジャー、スタッフの全員の力で勝つことができました」と胸を張って報告した。最後には「普段は言わないので、ここで言わせてください。奥さんのお陰です」と寮母を務める美穂さん（５８）に感謝した。

祝勝会の前に取材に応じた原監督は、第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）に向けての展望も語った。第１０２回大会は黒田朝日が５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし、優勝に大きく貢献した。「次回の５区は黒田朝日を基準に考えると選手のプレッシャーになる。１時間１０分を目標に５区の選手を育成します。黒田朝日が抜けた２〜３分の穴は他の区間で埋めていきます。６区は（今回、５７分１５秒で区間３位の）石川浩輝（１年）がいます。トータルで戦う。１０３回大会では平地決戦で勝ちます」と原監督は、戦略の一端を明かした。

華やかな舞台の裏では、第１０２回大会を終えて４日後の１月７日に第１０３回大会に向けて始動している。午前５時４５分、気温３度。時折、粉雪も舞う真っ暗な中、朝練習を始めた。その後も大分県、高知県などで合宿を行い、走り込んでいる。次の第１０３回大会は４連覇と節目の１０回目の優勝がかかる。「現時点で優勝確率は３０％でしょう」と原監督は冷静に話した。

昨年の１〜２月、原監督は「（第１０２回大会の）優勝確率は０％」と選手に危機感を訴えていた。そこから１年、夏合宿などで走り込みを重ね、往復路、総合のトリプル新記録で優勝を果たした。第１０３回大会に向けても優勝確率を「３０％」から高めていくために、青学大ランナーは走り続けることになる。

第１０３回大会まで、早くも約１０か月後となった。