¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡á¤¬£²£¸Æü¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Çµå¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¥¥ã¥Ã¥×¤òµÕ¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æà°ìÈÖ¾è¤êá¤Çµå¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â´Ø·¸¼ÔÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢»î¹ç³«»Ï£¶»þ´ÖÁ°»þÅÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Æü¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«¾ìÁ°¤ÇÃæÆü¤¬¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¾è¤ê¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¸½¤ì¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò³«»Ï¡£º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ËÅêµå¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ìó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÂç±óÅê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë½é¤á¤Æ¸½¤ì¤¿Á°Æü£²£·Æü¤Ë¤â¡¢»î¹ç³«»Ï¤Î£·»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤Î¸áÁ°£±£±»þ¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬Â¿¿ô¡£¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤ÏÂçÃ«¤é¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¡¢£²£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áá¤¯¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤Ï¸á¸å£²»þ¤¹¤®¤Ë¤Ï£¶£°£°¿ÍÄ¶¤Þ¤ÇÁý²Ã¡££²»þ£³£°Ê¬¤¹¤®¤Ë£±ÊØÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂçÃ«¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£²£·Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¡¢Ìó£±£³Ê¬´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤â¹Ô¤¤¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¤È¡È¹ë²Ú¶¦±é¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¡££³¥¹¥¤¥ó¥°ÌÜ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤ò¡¢º£µ¨¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿±¦Íã¥Û¡¼¥à¥é¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡££±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï£·¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£²È¯¤òÊü¤Á¡¢£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£¼«¿È¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡Ö£Æ£å£å£ì£é£î£ç¡¡£Ç£ï£ï£ä¡×¤¬Î®¤ì¤ë¿è¤Ê±é½Ð¤â»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò°ìÁ®¡Ê¤¤¤Ã¤»¤ó¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢£µÈ¯ÌÜ¤ÇºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë±¦Íã£´³¬ÀÊ¤ËÆÃÂçÃÆ¤ò±¿¤ó¤À¡££³Ç¯Á°¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç£²£·¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢¾×·â¤Î£±£±È¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ïµ¬Äê¤ÇÃæÆü£²Ï¢Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»î¹ç½øÈ×¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢»þº¹¤Ü¤±ÂÐºö¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«»î¹çÃæ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¡¢µÈÅÄ¤é¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿¡£