¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤¤¬¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¤Î²¦¼ÔÂÐ·èÀ©¤·£Ö£²¡¡¡Öº£ÅÙ¤Ï£Ò£Ï£È¤Î¥Ù¥ë¥È¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Âç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ê£Á£Å£×¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¤Æ£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£Ò£Ï£ÈÀ¤³¦½÷»Ò²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¤Îà²¦¼ÔÂÐ·èá¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ç´í¸±¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¼ëÎ¤¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£Ï¡½£Æ£á£ã£å¡ÊÊÑ·¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥Ê¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤»¤º¡¢¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤ÈÆÀ°Õ¤ÎÂÇ·â¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡ÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤ÇÌÛ¤é¤»¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¼ëÀ¤³¦¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¾¡Éé¤¢¤ê¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç°®¼ê¤òµñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢£Ò£Ï£È¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ò²ù¤·¤¬¤é¤»¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¤·¤¿¼ëÎ¤¤¬²ÖÆ»¤ò°ú¤¤¢¤²¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¡£²ñ¾ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë£Ö£Ô£Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥¤¥ó¥¶¡¼¤«¤é¡¢ÊÝ»ý¤¹¤ë£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢£Ò£Ï£È¤Î²¦¼Ô¤À¤è¤Í¡©¡¡º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬¤½¤Î£Ò£Ï£È¤Î¥Ù¥ë¥È¡¢¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ»î¹ç¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤í¤¦¤è¡£±Ñ¹ñ¤Ç¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£