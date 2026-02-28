島崎遥香、豪華食材使った手作りチゲ公開「本格的」「ヘルシーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の島崎遥香が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳元AKB「本格的」牡蠣たっぷりの手作りチゲ
島崎は「脱出おひとり島みてたらチゲ食べたくなって作った」と、Netflixで配信中の恋愛リアリティショー「脱出おひとり島」に影響されて手作りしたチゲを投稿。「韓国の方のレシピで作ったらおいしいいい」と満足そうにコメントし、牡蠣、海老、豚肉をメイン具材にした贅沢なチゲを披露した。たっぷりと乗ったネギが彩りを添えている。
この投稿に、ファンからは「具沢山でめちゃくちゃ美味しそう」「ぱるるが作った料理…尊い」「ねぎの切り方が豪快で好き」「チゲ食べたくなるの分かる」「すぐに作れるのすごい」「やさいもたっぷり入っててヘルシーで美味しそう」「本格的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆島崎遥香、本格的な手作りチゲ披露
◆島崎遥香の投稿に反響
