松井玲奈が捨て活中に実践！「体の内側もきれい」に整える注目のインナーケアとは？

2月に入って思いきって断捨離を始めている私です。身の回りのもの、服や本や雑貨、そしてコスメに至るまで、本当に自分に必要か、持っていることで満足していないかを自問自答。そうしているうちに自分の体にも意識が向き、「お部屋をきれいにするように、体の内側もきれいにしたい」という気持ちが湧いてきました。

デトックスするために何かをプラスすることは、本末転倒？ と思いつつも、確かに今の自分が必要としているものだからと日々体のために摂取しているものをご紹介します。

「モロヘイヤ、黒ごま、はちみつ食品」で体を整える

それはこの3つ。

まずは、モロヘイヤを原料とした野菜粒「あおつぶ」。いろんなかたが紹介していて、まわりの友人もこれはいいと勧めてくれたことがきっかけでした。でも、みんなが紹介しているものは一度疑ってかかってしまう私。本当にいいのだろうか？ と半信半疑のままお試しサイズを飲んでみたところ、すこぶるおなかの調子がいい。

ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富なモロヘイヤがぎゅっと粒状に凝縮されたこのアイテムは、口に入れると少し葉物野菜の独特な味がします。私は朝と夜にガッと水で流し込む。野菜はしっかりとっているんだけど、外での仕事が続くと食事バランスが乱れてしまうこともあるので、小さな粒で手軽に緑黄色野菜を摂取できることもうれしいポイントです。

飲んで実感する効果は、おなかがスッキリすること。自然とおなかが動く感覚があり、おなかの環境が整えられていることを感じます。体はスッキリ軽くなるし、しっかり巡っていく感覚は気持ちのいいものです。

おなかの環境が整っていても、ふとしたときに体がふらついたり、ずっしり重たい感覚がしたりすることが何日かありました。思えば子どものころから貧血の症状が出やすかったので、鉄分がとれる食品を意識してとっていますが、もう少し手軽に摂取できないかとも思っていました。

黒ごまには、鉄分、カルシウム、食物繊維が豊富だそうで、その黒ごまをたっぷり使っているのが九鬼黒ごまラテ。朝食のタイミングで牛乳にパウダーを溶かし、まだ寒さを感じる今の時期はレンジで温めてホットドリンクとして飲んでいます。

ノンカフェインで甘さもほどよく飲みやすい。以前も黒ごまを意識的に摂取して牛乳に溶かして飲んでいたことがあったのですが、そのときはまったく黒ごまが溶けず、真っ白な牛乳の上に浮かぶ黒ごまの島々をぼうぜんと眺めていた私。でも、この黒ごまラテはさっと溶けてくれるので、黒ごまの島々に苦しめられることなく、おいしく手軽に飲むことができています。砂糖不使用タイプもあるので、お好みの甘さに調節して飲むのもいいかもしれません。

毎月貧血に悩まされる時期も、黒ごまのおかげかシャキッと過ごすことができ、寝起きにパッと立ち上がっても危なくないことに感動。たくさん摂取するよりも継続して鉄分を取り入れることの大切さを実感しています。

最後はしょうが入りのはちみつ。わが家にはのどケアのために多種多様なはちみつがあり、「くまのプーさん」にも負けないのでは⁉ と思うくらいはちみつを摂取している私。以前もフレーバーはちみつをご紹介したことがありますが、体にちょっとうれしい効果をプラスしてくれるものに新たに出会うことができました。それがMe Todayのジェントリージンジャー スーパーハニー。ほどよいしょうがの味わいなので、そのまま食べてもしょうがの辛さを感じることはありません。

朝は紅茶に溶かし、夜寝る前にスプーンひとさじ分なめてみると体とのどがじんわりと温まる感覚があります。

ベースのはちみつはマヌカハニーなので、のどのケアにもピッタリです。寒暖差が激しかったり夜がひどく冷える日は、コンコンとせきが出てしまうことがあるのですが、はちみつのおかげか、しょうがで体が温まるからなのかずいぶん落ち着いてきました。

50g、250gとサイズも選べるので、まずはお試しで小さいものから生活にとり入れられるのもいいところだなと感じています。

体を巡らせ、補い、排出していく。当たり前にできることが一番ですが、慌ただしい日常の中でプラスすることでちょっと楽になる、その積み重ねが日々の心と体を健やかにしてくれているのだなと感じています。

断捨離は引き続き継続しつつ、本当に自分に必要なものを見きわめ、物も自分自身も大切にしていきたいと思うばかりです。

今月のアイテム

今回ご紹介したアイテムの詳細はこちら！

商品DATA あおつぶチャック袋（600粒） 4644円（税込み）/青粒

商品詳細 Amazonで商品を見る 楽天で商品を見る 九鬼 黒ごまラテ（150g） 432円（税込み）/九鬼産業

商品詳細 Me Today ジェントリージンジャー スーパーハニー （250g） 2700円（税込み）/コスメキッチン

商品詳細

PROFILE

松井玲奈（まつい・れな）

愛知県出身。2008年デビュー。俳優として活躍する一方、執筆活動にも取り組み、小説・エッセイを刊行。最新作は、2026年1月発売のエッセイ『ろうそくを吹き消す瞬間』（KADOKAWA）。現在、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にハーマイオニー・グレンジャー役で出演中。